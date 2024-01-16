"Рома" оперативно знайшла заміну Моурінью: легенда клубу став до керма

40-річний фахівець повернувся до лав "вовків". У 2001-2019 рр. він захищав кольори рідної команди як футболіст.

Де Россі працюватиме з "Ромою" до кінця нинішнього сезону. Він замінив на посаді Жозе Моурінью, якого боси команди вранці відпавили у відставку за непереконливі результати. Колишній хавбек очолив столичний гранд, який іде на 9-й сходинці в Серії А (29 очок).

Тренерський досвід Де Россі обмежується роботою зі СПАЛом. Із феррарцями колись зірковий футболіст працював із жовтня 2022 року до лютого 2023-го. Рекорд команди – 3 перемоги, 6 нічиїх і 8 поразок.

Хто такий Даніеле Де Россі

Уродженець Рима, нащадок дворянського роду. У дитинстві займався футболом у команді "Остіамаре". На професіональному рівні дебютував у "Ромі" в сезоні 2001/02.

Загалом віддав "вовкам" 18 сезонів. Здобув із римлянами 2 Кубка та Суперкубок Італії. Останній сезон у кар'єрі відіграв за "Бока Хуніорс" і став чемпіоном Аргентини. Кольори збірної Італії захищав у 2004-2017 рр., провівши 117 матчів (21 гол). Тріумфував із національною командою на ЧС-2006, став віце-чемпіоном Європи в 2012-му та здобув "бронзу" Олімпіади-2004.

У березні 2021 року поповнив штаб Роберто Манчіні в збірній Італії. У ролі технічного асистента став чемпіоном Європи зі "Скуадра Адзуррою".