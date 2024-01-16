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"Рома" оперативно нашла замену Моуринью: легенда клуба встал у руля

Фото: Даниэле Де Росси ранее тренировал СПАЛ (lospallino.com)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Даниэле Де Росси стал главным тренером столичной "Ромы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

40-летний специалист вернулся в ряды "волков". В 2001-2019 гг. он защищал цвета родной команды как футболист.

Де Росси будет работать с "Ромой" до конца нынешнего сезона. Он заменил в должности Жозе Моуринью, которого боссы команды утром отпустили в отставку за неубедительные результаты. Бывший хавбек возглавил столичный гранд, идущий на 9-й строчке в Серии А (29 очков).

Тренерский опыт Де Росси ограничивается работой со СПАЛом. С феррарцами когда-то звездный футболист работал с октября 2022 до февраля 2023-го. Рекорд команды – 3 победы, 6 ничьих и 8 поражений.

Кто такой Даниэле Де Росси

Уроженец Рима, наследник дворянского рода. В детстве занимался футболом в команде "Остиамаре". На профессиональном уровне дебютировал в "Роме" в сезоне 2001/02.

В общей сложности отдал "волкам" 18 сезонов. Завоевал с римлянами 2 Кубка и Суперкубок Италии. Последний сезон в карьере отыграл за "Бока Хуниорс" и стал чемпионом Аргентины. Цвета сборной Италии защищал в 2004-2017 гг., проведя 117 матчей (21 гол). Триумфовал с национальной командой на ЧМ-2006, стал вице-чемпионом Европы в 2012-м и завоевал "бронзу" Олимпиады-2004.

В марте 2021 года пополнил штаб Роберто Манчини в сборной Италии. В роли технического ассистента стал чемпионом Европы со "Скуадра Адзуррой".

К слову, накануне собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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