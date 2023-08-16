"Рома" оформила другий за добу перехід із ПСЖ: згаслий герой Євро-2016 пішов до Моурінью

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "вовків" .

25-річний хавбек поповнив лави італійського гранда. Після спроб у чемпіонатах Німеччини, Англії та Франції він намагатиметься реанімувати кар'єру в Серії А.

"Рома" орендувала Санчеша на сезон. До угоди з парижан потрапив пункт про зобов'язання викупу за виконання певних умов. Оренда коштуватиме римлянам усього 1 млн євро. У новій команді португалець виступатиме під 20-м номером.

Минулий сезон Санчеш провів у ПСЖ. У всіх турнірах він зіграв 27 матчів за парижан, у яких забив 2 м'ячі. За рік до того "Лілль" отримав за хавбека 15 млн євро.