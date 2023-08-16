"Рома" оформила второй за сутки переход из ПСЖ: потухший герой Евро-2016 ушел к Моуринью

25-летний хавбек пополнил ряды итальянского гранда. После попыток в чемпионатах Германии, Англии и Франции он постарается реанимировать карьеру в Серии А.

"Рома" арендовала Санчеша на сезон. В соглашение с парижанами попал пункт об обязательстве выкупа при выполнении определенных условий. Аренда будет стоить римлянам всего 1 млн евро. В новой команде португалец будет выступать под 20-м номером.

Прошлый сезон Санчеш провел в ПСЖ. Во всех турнирах он сыграл 27 матчей за парижан, в которых забил 2 мяча. Годом ранее "Лилль" получил за хавбека 15 млн евро.

Ранее "Рома" объявила о трансфере Паредеса, который тоже находился на контракте с ПСЖ. Предыдущий сезон он провел в "Ювентусе" на правах аренды, а в планы Луиса Энрике не попал. Переход стоил всего 2,5 млн в евровалюте.