Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком "Генка" в матче со "Стандардом"

При этом, Малиновский не отметился результативными действиями
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский был признан лучшим игроком "Генка" в матче 12 тура чемпионата Бельгии против "Стандарда" (1:1). Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
Onze Man of the Match op Sclessin: Ruslan Malinovskyi! Forza Ruslan! #krcgenk #stagnk #samengenk pic.twitter.com/4zIZXwL4cG— KRC Genk (@KRCGenkofficial) October 29, 2018
После завершения поединка клуб организовал опрос среди болельщиков на определение лучшего игрока команды в этом матче. По итогам голосования лучшим игроком "Генка" был признан украинец Руслан Малиновский, хотя он и не отличился результативными действиями в матче, но является настоящим лидером команды.