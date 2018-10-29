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Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком "Генка" в матче со "Стандардом"

Новости » Спорт    29.10.2018 - 15:33
Фото: Руслан Малиновский (twitter.com/KRCGenkofficial)
Фото: Руслан Малиновский (twitter.com/KRCGenkofficial)

При этом, Малиновский не отметился результативными действиями

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский был признан лучшим игроком "Генка" в матче 12 тура чемпионата Бельгии против "Стандарда" (1:1). Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

После завершения поединка клуб организовал опрос среди болельщиков на определение лучшего игрока команды в этом матче. По итогам голосования лучшим игроком "Генка" был признан украинец Руслан Малиновский, хотя он и не отличился результативными действиями в матче, но является настоящим лидером команды.

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