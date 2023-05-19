"Рома" Моурінью вийшла до фіналу Ліги Європи, "Севілья" вибила "Ювентус"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга Європи, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

"Байєр" – "Рома" – 0:0 (перший матч – 0:1)

"Севілья" – "Ювентус" – 2:1 (1:1)

Голи: Сусо, 72, Ламела, 95 – Влаховіч, 65

Вилучення: Акунья, 115 (С, друга жовта картка)

Столичні "вовки" після мінімального успіху вдома приїхали до Леверкузена не пропустити. Хоча саме римляни могли відкрити рахунок у дебюті, та Пеллегріні пробив повз стійку з півкола штрафного. "Байєр" відповів нагодами Діабі та Демірбая.

Перший з гострого кута пробив у поперечину. Натомість другий двічі до перерви перевірив пильність Патрісіу. Португальський кіпер "Роми" в першому епізоді парирував м'яч, а в другому – впіймав намертво. А в другій половині він зреагував на удар Азмуна головою з кількох метрів і черговий постріл Демірбая з дистанції.

Зрештою, леверкузенці так і не підібрали ключі до воріт Патрісіу. Отже, "Рома" з Моурінью на чолі вдруге поспіль завершити виступи на міжнародній арені фіналом єврокубка. Торік "вовки" тріумфували в Лізі конференцій.

Тим часом у Севільї забивати потрібно було обом командам. Ще до перерви нервіонці та "Юве" обмінялися кількома небезпечними нагодами. "Севілья" цілком могла відкрити рахунок на 29-й хвилині, але Щенсни потягнув постріл Акуньї під поперечину. За господарів же зіграла стійка після удару Кіна.

Голи глядачі побачили після перерви. Першими забили туринці – Рабйо в межах штрафного відкинув на Влаховіча, а той протиснув двох опонетів і поцілив у ближній кут. Та за якихось сім хвилин "Севілья" відігралася, коли Сусо влучно пробив у ліву дев'ятку після втрати гостей біля власних воріт.

Довелося грати овертайм. Нервіонці вийшли вперед на 95-й – Хіль виконав навіс із лівого флангу, а Ламела головою спрямував м'яч у ворота. "Юве" намагався відігратися, але до справді гольових моментів жодну зі своїх атак довести не зміг. Як наслідок, "Севілья" всьоме за останні 17 років дійшла до фіналу Кубка УЄФА/Ліги Європи.