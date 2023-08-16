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"Рома" Моурінью за смішні гроші забрала чемпіона світу з ПСЖ

Фото: Леандро Паредес (ліворуч) повернувся до "Роми" (asroma.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес перебрався до італійської "Роми" з французького "Парі Сен-Жермен". Минулий сезон він провів за туринський "Ювентус" на правах оренди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний хавбек продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії. Він захищав кольори "Роми" раніше – в сезонах 2014/15 і 2016/17.

Паредес підписав із "вовками" контракт на 2 роки. Угода буде автоматично продовжена, якщо аргентинець досягне позначки певної кількості матчів. ПСЖ отримав за списаного виконавця всього 2,5 млн євро. У зимове трансферне вікно-2019 парижани виклали за Паредеса 40 мільйонів.

На римському "Стадіо Олімпіко" аргентинець, який у Серії А також грав за "К'єво", "Емполі" та "Ювентус", замінить серба Матіча. Ветеран перебрався у чемпіонат Франції, де захищатиме кольори "Ренна". Конкурентом Паредеса буде Браян Крістанте.

"Рома" в міжсезоння-2023

Римляни оформили чотири переходи. Оборонець Ндіка та хавбек Ауар перейшли вільними агентами, а оборонець Крістенсен був орендований із "Лідса".

Влітку "Рома" провела 5 контрольних матчів. "Вовки" здобули перемоги над "Ештрелою Амадорою" (4:0), "Фаренсе" (4:2) та "Партизані" (2:1). Натомість із "Брагою" римляни розійшлися миром (1:1), а "Тулузі" поступилися (1:2).

У стартовому турі Серії А "Рома" зустрінеться зі "Салернітаною". Поєдинок запланований на 20 серпня.

До слова, раніше розібрали найгучніші трансфери Саудівської Аравії в спеціальній підбірці.

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