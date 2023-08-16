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"Рома" Моуринью за смешные деньги забрала чемпиона мира из ПСЖ

Фото: Леандро Паредес (слева) вернулся в "Рому" (asroma.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес перебрался в итальянскую "Рому" из французского "Пари Сен-Жермен". Прошлый сезон он провел за туринский "Ювентус" на правах аренды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний хавбек продолжит карьеру в чемпионате Италии. Он защищал цвета "Ромы" раньше – в сезонах 2014/15 и 2016/17.

Паредес подписал с "волками" контракт на 2 года. Соглашение будет автоматически продлено, если аргентинец достигнет отметки определенного количества матчей. ПСЖ получил при списанном исполнителе всего 2,5 млн евро. В зимнее трансферное окно-2019 парижане выложили за Паредеса 40 миллионов.

На римском "Стадио Олимпико" аргентинец, также игравший в Серии А за "Кьево", "Эмполи" и "Ювентус", заменит серба Матича. Ветеран перебрался в чемпионат Франции, где будет защищать цвета "Ренна". Конкурентом Паредеса будет Брайан Кристанте.

"Рома" в межсезонье-2023

Римляне оформили четыре перехода. Защитник Ндика и хавбек Ауар перешли свободными агентами, а защитник Кристенсен был арендован из "Лидса".

Летом "Рома" провела 5 контрольных матчей. "Волки" одержали победы над "Эштрелой Амадорой" (4:0), "Фаренсе" (4:2) и "Партизани" (2:1). Вместе с "Брагой" римляне разошлись миром (1:1), а "Тулузе" уступили (1:2).

В стартовом туре Серии А "Рома" встретится с "Салернитаной". Поединок намечен на 20 августа.

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

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