"Рома" Моуринью за смешные деньги забрала чемпиона мира из ПСЖ

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес перебрался в итальянскую "Рому" из французского "Пари Сен-Жермен". Прошлый сезон он провел за туринский "Ювентус" на правах аренды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
29-летний хавбек продолжит карьеру в чемпионате Италии. Он защищал цвета "Ромы" раньше – в сезонах 2014/15 и 2016/17.
Паредес подписал с "волками" контракт на 2 года. Соглашение будет автоматически продлено, если аргентинец достигнет отметки определенного количества матчей. ПСЖ получил при списанном исполнителе всего 2,5 млн евро. В зимнее трансферное окно-2019 парижане выложили за Паредеса 40 миллионов.
На римском "Стадио Олимпико" аргентинец, также игравший в Серии А за "Кьево", "Эмполи" и "Ювентус", заменит серба Матича. Ветеран перебрался в чемпионат Франции, где будет защищать цвета "Ренна". Конкурентом Паредеса будет Брайан Кристанте.
Римляне оформили четыре перехода. Защитник Ндика и хавбек Ауар перешли свободными агентами, а защитник Кристенсен был арендован из "Лидса".
Летом "Рома" провела 5 контрольных матчей. "Волки" одержали победы над "Эштрелой Амадорой" (4:0), "Фаренсе" (4:2) и "Партизани" (2:1). Вместе с "Брагой" римляне разошлись миром (1:1), а "Тулузе" уступили (1:2).
В стартовом туре Серии А "Рома" встретится с "Салернитаной". Поединок намечен на 20 августа.
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