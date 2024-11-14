"Рома" Довбика назначила тренером сенсационного чемпиона Англии-2016

Опытный итальянский специалист Клаудио Раньери в третий раз в тренерской карьере возглавил столичную "Рому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

73-летний алленаторе вернулся на мостик "волков". Лишь весной он объявил о выходе на пенсию.

Раньери будет тренировать "Рому" до конца сезона. Затем он перейдет на должность высшего исполнительного директора римлян. К сфере его компетенции будут относиться все спортивные вопросы, в том числе поиск наследника на роль главного тренера.

Раньери работал с "Ромой" в 2009-2011 гг. и во второй части сезона 2018/19. В предыдущей кампании он тренировал "Кальяри" и удержал сардинцев в Серии A. Вершиной тренерской карьеры итальянца остается титул английской Премьер-лиги 2015/16 со скромным "Лестером".

Раньери стал третьим тренером "Ромы" в нынешнем сезоне. Начали соревновательный год "волки" под руководством Даниэле Де Росси, а затем его сменил Иван Юрич. Хорвата освободили от должности после поражения от "Болоньи" в 12-м туре.