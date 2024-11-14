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"Рома" Довбика назначила тренером сенсационного чемпиона Англии-2016

Рим, Четверг 14 ноября 2024 16:29
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"Рома" Довбика назначила тренером сенсационного чемпиона Англии-2016 Фото: Клаудио Раньери в период работы с "Кальяри" (cagliaricalcio.com)
Автор: Антон Федорцив

Опытный итальянский специалист Клаудио Раньери в третий раз в тренерской карьере возглавил столичную "Рому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

73-летний алленаторе вернулся на мостик "волков". Лишь весной он объявил о выходе на пенсию.

Раньери будет тренировать "Рому" до конца сезона. Затем он перейдет на должность высшего исполнительного директора римлян. К сфере его компетенции будут относиться все спортивные вопросы, в том числе поиск наследника на роль главного тренера.

Раньери работал с "Ромой" в 2009-2011 гг. и во второй части сезона 2018/19. В предыдущей кампании он тренировал "Кальяри" и удержал сардинцев в Серии A. Вершиной тренерской карьеры итальянца остается титул английской Премьер-лиги 2015/16 со скромным "Лестером".

Раньери стал третьим тренером "Ромы" в нынешнем сезоне. Начали соревновательный год "волки" под руководством Даниэле Де Росси, а затем его сменил Иван Юрич. Хорвата освободили от должности после поражения от "Болоньи" в 12-м туре.

К слову, ранее подытожили четвертый тур Лиги чемпионов с турнирной таблицей.

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