"Рома" – "Динамо": матч розсудить причетний до розгрому іншого українського гранда арбітр

"Динамо" зіграє з "Ромою" у столиці Італії у четвер, 24 жовтня. Зустріч прийме арена "Стадіо Олімпіко". Старт матчу призначений на 19:45 за київським часом.

38-річний Сердар Гьозюбююк виведе команди на поле у статусі головного арбітра. Йому допомагатимуть Йоост ван Зуйлен та Йохан Балдер. Четвертий арбітр – Сандер ван дер Ейк. За систему VAR відповідатиме Денніс Хіглер та його асистент Ервін Бланк. Контролюватимуть нідерландську бригаду спостерігач арбітражу УЄФА Деян Філіповіч (Сербія) та делегат УЄФА Марцин Стефанські (Польща).

Гьозюбююк народився в Нідерландах у сім'ї емігрантів з Туреччини. Займався футболом у академії клубу "Гарлем", але швидко переорієнтувався на суддівство. Свій перший матч у одній з аматорських ліг відсудив у 19 років. З 2010 року став працювати на іграх вищого дивізіону чемпіонату країни, у 2012-му – отримав категорію ФІФА.

Сердар Гьозюбююк і українські команди

З "Динамо" в єврокубках перетинався лише одного разу – працював на виїзній грі киян з французьким "Ренном" у групі Ліги Європи в сезоні 2022/23. Той поєдинок "біло-сині" програли – 0:1.

Натомість арбітр добре знайомий "Шахтарю". "Гірники" тричі грали на євроарені під його наглядом. У сезоні 2016/17 перемогли у кваліфікації ЛЧ швейцарський "Янг Бойз" (2:0). Через чотири роки також в ЛЧ, але вже в групі, розгромно поступились "Боруссії" з Менхенгладбаху (0:6). І в сезоні 2022/23, знову ж таки в групі ЛЧ, зіграли внічию з шотландським "Селтіком" (1:1).

Двічі Гьозюбююк обслуговував ігри за участю збірної України. У 2016 році "синьо-жовті" перемогли у товариському матчі Уельс (1:0), а в 2023-му поступились у кваліфікації до Євро-2024 Англії (0:2).

Окрім того, був матч одеського "Чорноморця" у кваліфікації ЛЄ 2013/14 проти молдовської "Дачії" (1:2). Також нідерландець відсудив поєдинок "Шахтаря" U-19 в Юнацькій лізі УЄФА 2014/15 проти "Челсі" (2:3).

Після двох турів основного турніру ЛЄ "Рома" та "Динамо" знаходяться в нижній частині турнірної таблиці. Італійці з одним заліковим балом перебувають на 27-й сходинці. Кияни, після двох поспіль поразок – на передостанньому, 35-му.