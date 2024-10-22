Повернення Ліги чемпіонів 22 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Основний раунд оновленої Ліги чемпіонів продовжиться у вівторок дев'ятьма поєдинками в низці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

О 19:45 за київським часом третій тур змагань відкриють два матчі. Італійський "Мілан" прийме бельгійський "Брюгге", а французький "Монако" протистоятиме белградській "Црвені Звезді".

Ще сім поєдинків запланували на 22:00. Лондонський "Арсенал" зустрінеться з донецьким "Шахтарем", а бірмінгемська "Астон Вілла" прийме італійську "Болонью". Іспанська "Жирона" без Віктора Циганкова проекзаменує братиславський "Слован" Данила Ігнатенка, а французький "Парі Сен-Жермен" зустрінеться з нідерландським ПСВ.

Рімейк цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді організують "Реал" і дортмундська "Боруссія". Тим часом "Штурм" із австрійського Граца прийме лісабонський "Спортнг", а німецький "Штутгарт" гостюватиме в туринського "Ювентуса".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Безкоштовно в цифровому мовленні T2 матч "Астон Вілли" та "Болоньї" покаже телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів вівторка в 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів: