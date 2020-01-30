"Рома" арендовала форварда "Барселоны" с обязательством выкупа

Нападающий каталонской "Барселоны" Карлес Перес подписал контракт с "Ромой". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Испанец арендован римлянами до конца нынешнего сезона за 1 млн евро. Соглашение предусматривает полноценный трансфер 21-летнего игрока за 11 млн евро. Выкуп будет обязательным при условии, что "Рома" и Перес добьются определенных спортивных результатов.

В пресс-релизе "Барселоны" сказано, что за клубом закреплено приоритетное право выкупить футболиста обратно, если "волки" решат продать его иному клубу.

Перес является воспитанником "Барселоны". Футболист защищал цвета молодежных команд с лета 2012 года. Но у Переса нет постоянной игровой практики в "Барселоне", поэтому он хочет сменить клуб.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 12 матчей за "Барселону" и забил два мяча при трех голевых передачах.

"Рома" идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. "Барселона" занимает вторую позицию в Ла Лиге.

Напомним, нападающий "Барселоны" Гризманн хочет продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермен".