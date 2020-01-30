"Рома" арендовала форварда "Барселоны" с обязательством выкупа

Фото: Карлес Перес (twitter.com/ASRoma)

Сделка обошлась итальянскому клубу в один миллион евро

Нападающий каталонской "Барселоны" Карлес Перес подписал контракт с "Ромой". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Испанец арендован римлянами до конца нынешнего сезона за 1 млн евро. Соглашение предусматривает полноценный трансфер 21-летнего игрока за 11 млн евро. Выкуп будет обязательным при условии, что "Рома" и Перес добьются определенных спортивных результатов.

В пресс-релизе "Барселоны" сказано, что за клубом закреплено приоритетное право выкупить футболиста обратно, если "волки" решат продать его иному клубу.

LATEST NEWS Agreement with AS Roma for the loan of Carles Pérez — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020

Перес является воспитанником "Барселоны". Футболист защищал цвета молодежных команд с лета 2012 года. Но у Переса нет постоянной игровой практики в "Барселоне", поэтому он хочет сменить клуб.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 12 матчей за "Барселону" и забил два мяча при трех голевых передачах.

"Рома" идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. "Барселона" занимает вторую позицию в Ла Лиге.

Напомним, нападающий "Барселоны" Гризманн хочет продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермен".