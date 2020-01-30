ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Рома" арендовала форварда "Барселоны" с обязательством выкупа

Новости » Спорт     30.01.2020 - 16:51
"Рома" арендовала форварда "Барселоны" с обязательством выкупа
Фото: Карлес Перес (twitter.com/ASRoma)

Сделка обошлась итальянскому клубу в один миллион евро

Нападающий каталонской "Барселоны" Карлес Перес подписал контракт с "Ромой". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Испанец арендован римлянами до конца нынешнего сезона за 1 млн евро. Соглашение предусматривает полноценный трансфер 21-летнего игрока за 11 млн евро. Выкуп будет обязательным при условии, что "Рома" и Перес добьются определенных спортивных результатов.

В пресс-релизе "Барселоны" сказано, что за клубом закреплено приоритетное право выкупить футболиста обратно, если "волки" решат продать его иному клубу.

Перес является воспитанником "Барселоны". Футболист защищал цвета молодежных команд с лета 2012 года. Но у Переса нет постоянной игровой практики в "Барселоне", поэтому он хочет сменить клуб.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 12 матчей за "Барселону" и забил два мяча при трех голевых передачах.

"Рома" идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. "Барселона" занимает вторую позицию в Ла Лиге.

Напомним, нападающий "Барселоны" Гризманн хочет продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермен".

"Арсенал" отказался от трансфера футболиста "Шахтера" "Тоттенхэм" приобрел футболиста сборной Нидерландов
Новости Украины РомаБарселонатрансферыАренда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь