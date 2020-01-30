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"Рома" орендувала форварда "Барселони" із зобов'язанням викупу

Новини » Спорт     30.01.2020 - 16:51
"Рома" орендувала форварда "Барселони" із зобов'язанням викупу
Фото: Карлес Перес (twitter.com/ASRoma)

Операція обійшлася італійському клубу в один мільйон євро

Нападник каталонської "Барселони" Карлес Перес підписав контракт з "Ромою". Про це повідомляється на офіційному сайті італійського клубу.

Іспанець орендований римлянами до кінця нинішнього сезону за 1 млн євро. Угода передбачає повноцінний трансфер 21-річного гравця за 11 млн євро. Викуп буде обов'язковим за умови, що "Рома" і Перес доб'ються певних спортивних результатів.

У прес-релізі "Барселони" сказано, що за клубом закріплено пріоритетне право викупити футболіста назад, якщо "вовки" вирішать продати його іншому клубу.

Перес є вихованцем "Барселони". Футболіст захищав кольори молодіжних команд з літа 2012 року. Але у Переса немає постійної ігрової практики в "Барселоні", тому він хоче змінити клуб.

У поточному сезоні 21-річний футболіст провів 12 матчів за "Барселону" і забив два м'ячі при трьох гольових передачах.

"Рома" йде на четвертому місці в турнірній таблиці Серії А. "Барселона" займає другу позицію в Ла Лізі.

Нагадаємо, нападник "Барселони" Антуан Грізманн хоче продовжити кар'єру у французькому "Парі Сен-Жермен".

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