"Рома" орендувала форварда "Барселони" із зобов'язанням викупу

Фото: Карлес Перес (twitter.com/ASRoma)

Операція обійшлася італійському клубу в один мільйон євро

Нападник каталонської "Барселони" Карлес Перес підписав контракт з "Ромою". Про це повідомляється на офіційному сайті італійського клубу.

Іспанець орендований римлянами до кінця нинішнього сезону за 1 млн євро. Угода передбачає повноцінний трансфер 21-річного гравця за 11 млн євро. Викуп буде обов'язковим за умови, що "Рома" і Перес доб'ються певних спортивних результатів.

У прес-релізі "Барселони" сказано, що за клубом закріплено пріоритетне право викупити футболіста назад, якщо "вовки" вирішать продати його іншому клубу.

LATEST NEWS Agreement with AS Roma for the loan of Carles Pérez — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020

Перес є вихованцем "Барселони". Футболіст захищав кольори молодіжних команд з літа 2012 року. Але у Переса немає постійної ігрової практики в "Барселоні", тому він хоче змінити клуб.

У поточному сезоні 21-річний футболіст провів 12 матчів за "Барселону" і забив два м'ячі при трьох гольових передачах.

"Рома" йде на четвертому місці в турнірній таблиці Серії А. "Барселона" займає другу позицію в Ла Лізі.

Нагадаємо, нападник "Барселони" Антуан Грізманн хоче продовжити кар'єру у французькому "Парі Сен-Жермен".