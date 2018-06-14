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Интервью

В Rolls-Royce заявили о сокращении 4,6 тыс. рабочих мест

НовостиОбщество    14.06.2018 - 22:12
Фото: Уоррен Ист (ru.m.wikipedia.org)
Фото: Уоррен Ист (ru.m.wikipedia.org)

Благодаря сокращению компания планирует экономить 536 млн долларов в год

Британская компания по производству двигателей Rolls-Royce заявила о сокращении 4,6 тыс. рабочих мест в течение двух лет с целью экономии 536 млн долларов в год. Об этом сообщает Reuters.

Так, по словам главы компании Уоррена Иста, две трети рабочих мест будут сокращены на производствах в Великобритании. Всего в Rolls-Royce работают более 55 тысяч сотрудников по всему миру, из них в Великобритании - 22 тысячи.

"Мы предлагаем создать более упорядоченную организацию. Мы должны значительно уменьшить число сотрудников корпоративного центра, устранить сложности и дублирование функций, что делает нас слишком медленными, неконкурентоспособными и слишком дорогими", - отметил глава Rolls-Royce.

Ист заявил, что изменения помогут компании увеличить уровень свободного денежного потока в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Указано, что общая стоимость реструктуризации компании составит 500 млн фунтов.

Напомним, в мае прошлого года британская автомобильная компания Rolls-Royce представила самую дорогую машину в мире.

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Теги публикации: Rolls-Royce Motor Cars, Великобритания, Сокращение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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