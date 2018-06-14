Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Rolls-Royce заявили про скорочення 4,6 тис. робочих місць

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 22:12
Фото: Уоррен Іст (ru.m.wikipedia.org)
Фото: Уоррен Іст (ru.m.wikipedia.org)

Завдяки скороченню компанія планує економити 536 млн доларів на рік

Британська компанія із виробництва двигунів Rolls-Royce заявила про скорочення 4,6 тисячі робочих місць протягом двох років з метою економії 536 млн доларів на рік. Про це повідомляє Reuters.

Так, за словами глави компанії Уоррена Іста, дві третини робочих місць будуть скорочені на виробництвах у Великобританії. Усього в Rolls-Royce працюють понад 55 тисяч співробітників по всьому світу, з них у Великобританії - 22 тисячі.

"Ми пропонуємо створити більш упорядковану організацію. Ми повинні значно зменшити число співробітників корпоративного центру, усунути складнощі і дублювання функцій, що робить нас занадто повільними, неконкурентоспроможними і занадто дорогими", - зазначив глава Rolls-Royce.

Іст заявив, що зміни допоможуть компанії збільшити рівень вільного грошового потоку в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Зазначено, що загальна вартість реструктуризації компанії складе 500 млн фунтів.

Нагадаємо, в травні минулого року британська автомобільна компанія Rolls-Royce представила найдорожчу машину у світі.

Британський парламент схвалив план щодо виходу з Євросоюзу Deutsche Bank скоротить понад 7 тис. робочих місць
Теги публікації: Rolls-Royce Motor Cars, Великобритания, Скорочення  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся