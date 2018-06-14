У Rolls-Royce заявили про скорочення 4,6 тис. робочих місць

Завдяки скороченню компанія планує економити 536 млн доларів на рік

Британська компанія із виробництва двигунів Rolls-Royce заявила про скорочення 4,6 тисячі робочих місць протягом двох років з метою економії 536 млн доларів на рік. Про це повідомляє Reuters.

Так, за словами глави компанії Уоррена Іста, дві третини робочих місць будуть скорочені на виробництвах у Великобританії. Усього в Rolls-Royce працюють понад 55 тисяч співробітників по всьому світу, з них у Великобританії - 22 тисячі.

"Ми пропонуємо створити більш упорядковану організацію. Ми повинні значно зменшити число співробітників корпоративного центру, усунути складнощі і дублювання функцій, що робить нас занадто повільними, неконкурентоспроможними і занадто дорогими", - зазначив глава Rolls-Royce.

Іст заявив, що зміни допоможуть компанії збільшити рівень вільного грошового потоку в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Зазначено, що загальна вартість реструктуризації компанії складе 500 млн фунтів.

Нагадаємо, в травні минулого року британська автомобільна компанія Rolls-Royce представила найдорожчу машину у світі.