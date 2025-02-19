Rolls-Royce представив свій найпотужніший автомобіль: фото та характеристики

Нове виконання може похвалитися рекордною для марки віддачею – 659 кінських сил, а також двома новими функціями силової установки. Їх підгледіли у легендарних авіаційних двигунів Rolls-Royce Merlin та просто адаптували під потреби клієнтів. Як виявилося, для власників машин Black Badge характерні короткі періоди використання максимальної потужності, наприклад, при обгонах.

Режим Sport у Black Badge Spectre називається Infinity Mode. Він активується розташованою на кермі кнопкою із символом нескінченності. У цей момент загострюються реакції на натискання акселератора, а візуально режим Infinity дається взнаки яскравішим світінням шкал приладів. Інше нововведення під назвою Spirited Mode – це лаунч-контроль. Вижавши обидві педалі, можна швидко підняти крутний момент до пікових 1075 Нм.

Інженери Rolls-Royce також додали Black Badge Spectre зусилля на кермі, переналаштували активні стабілізатори та перекалібрували підвіску, що знизило поздовжні та поперечні переміщення кузова. Все це робили на основі даних, отриманих від секретного парку "заряджених" Spectre, переданих клієнтам ще до офіційної прем'єри. Для купе також дебютував новий колір кузова Vapour Violet, створений під натхненням від неонових вивісок клубів.

Крім того, капот Black Badge Spectre вперше можна пофарбувати в морозний чорний Iced Black, нанести на нижню частину кузова додаткову акцентну лінію coachline і вибрати один з п'яти варіантів підсвічування решітки радіатора.