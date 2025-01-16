Rolls-Royce Phantom отримав спецверсію на честь драконів

Компанія Rolls-Royce показала Phantom з подовженою колісною базою та особливим салоном, натхненним китайською легендою про два дракони, якій понад три тисячі років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бренду.

Відсилки до неї можна побачити у складному переплетенні "зірок" на стелі Starlight та в інших елементах декору зі шкіри та дерева, виконаних вручну.

Rolls-Royce Phantom із приставкою Dragon розповідає легенду про двох драконів, які отримали від богів перлину за добрі справи. Замість того, щоб привласнити скарб собі, кожен із них передавав його іншому. Богів зворушила щедрість драконів, і вони дарували їм другу перлину.

Потім дракони піднеслися на небо і самі стали божествами, до чого і відсилає хитромудрий світловий малюнок на стелі. Червоний та білий дракони зображені за допомогою більш ніж 1300 оптоволоконних світловодів.

Друга яскрава особливість Phantom Dragon – передня панель, прикрашена мозаїкою маркетрі з евкаліпту, платана та ясена. Майстер із Гудвуда витратив три місяці на різання та надання форми шпону. Дерев'яна мозаїка теж зображує двох драконів, що грають і кружляють у хмарах. Вони захищають "перлину" — аналоговий годинник седана.

Ціна ексклюзиву невідома, як і клієнт, якому він дістанеться. Phantom Dragon "підкреслює цінність присутності Rolls-Royce у Східній Азії та розуміння важливості ринку", зазначає виробник.