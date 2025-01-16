ua en ru
Чт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Rolls-Royce Phantom отримав спецверсію на честь драконів

Четвер 16 січня 2025 13:56
UA EN RU
Rolls-Royce Phantom отримав спецверсію на честь драконів Фото: Rolls-Royce Phantom отримав спецверсію на честь драконів (press.rolls-roycemotorcars.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Rolls-Royce показала Phantom з подовженою колісною базою та особливим салоном, натхненним китайською легендою про два дракони, якій понад три тисячі років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бренду.

Відсилки до неї можна побачити у складному переплетенні "зірок" на стелі Starlight та в інших елементах декору зі шкіри та дерева, виконаних вручну.

Rolls-Royce Phantom із приставкою Dragon розповідає легенду про двох драконів, які отримали від богів перлину за добрі справи. Замість того, щоб привласнити скарб собі, кожен із них передавав його іншому. Богів зворушила щедрість драконів, і вони дарували їм другу перлину.

Rolls-Royce Phantom отримав спецверсію на честь драконів

Потім дракони піднеслися на небо і самі стали божествами, до чого і відсилає хитромудрий світловий малюнок на стелі. Червоний та білий дракони зображені за допомогою більш ніж 1300 оптоволоконних світловодів.

Друга яскрава особливість Phantom Dragon – передня панель, прикрашена мозаїкою маркетрі з евкаліпту, платана та ясена. Майстер із Гудвуда витратив три місяці на різання та надання форми шпону. Дерев'яна мозаїка теж зображує двох драконів, що грають і кружляють у хмарах. Вони захищають "перлину" — аналоговий годинник седана.

Rolls-Royce Phantom отримав спецверсію на честь драконів

Ціна ексклюзиву невідома, як і клієнт, якому він дістанеться. Phantom Dragon "підкреслює цінність присутності Rolls-Royce у Східній Азії та розуміння важливості ринку", зазначає виробник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Rolls-Royce Motor Cars Автомобільний ринок
NEWS
Зеленський зробив заяву про ситуацію на фронті
Зеленський зробив заяву про ситуацію на фронті
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ