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"Ролан Гаррос": Світоліна здолала чергову росіянку на шляху в чвертьфінал

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Париж, Неділя 04 червня 2023 19:59
"Ролан Гаррос": Світоліна здолала чергову росіянку на шляху в чвертьфінал Фото: Еліна Світоліна вийшла в 1/4 фіналу French Open (GettyImages)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Еліни Світоліної завершився матч четвертого кола Відкритого чемпіонату Франції проти Дарії Касаткіної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/8 фіналу, жінки

Світоліна – Касаткіна – 2:0 (6:4, 7:6)

Колишня перша ракетка України стартувала надпотужно. Дозволивши російській тенісистці взяти один пункт, Світоліна виграла 4 гейми поспіль (два брейки) та створила вагомий гандикап. Навіть один програний бал на власній подачі не зупинив поступ українки до перемоги в сеті.

Закінчивши з опором Касаткіної за 46 хвилин, Світоліна проґавила хороший дебют опонентки в другій партії. З брейком росіянка повела 2:0, але вивести українську тенісистку з рівноваги не змогла. Вона виграла три гейми та відновила лідерство.

Розпочалася гра нервів. Міцнішими вони виявилися в Світоліної. Українка після ще одного брейку зосередилася на власних подачах. Та тай-брейку не уникла. Проте, там довела справу до перемоги. Екс-третя ракетка світу вчетверте в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу "Ролан Гарроса".

У рамках 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння Стівенс – Сабаленко. Остання в першому раунді вибила Марту Костюк і влаштувала провокацію, що призвела до освистування українки вболівальниками. Білоруска вийде проти американської тенісистки 4 червня ввечері.

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