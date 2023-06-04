"Ролан Гаррос": Свитолина одолела очередную россиянку на пути в четвертьфинал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, 1/8 финала, женщины

Свитолина – Касаткина – 2:0 (6:4, 7:6)

Бывшая первая ракетка Украины стартовала сверхмощно. Позволив российской теннисистке взять один пункт, Свитолина выиграла 4 гейма подряд (два брейка) и создала весомый гандикап. Даже один проигранный балл на собственной подаче не остановил продвижение украинки к победе в сете.

Закончив с сопротивлением Касаткиной за 46 минут, Свитолина упустила хороший дебют оппонентки во второй партии. С брейком россиянка повела 2:0, но вывести украинскую теннисистку из равновесия не смогла. Она выиграла три гейма и возобновила лидерство.

Началась игра нервов. Более крепкими они оказались у Свитолиной. Украинка после еще одного брейка сосредоточилась на своих подачах. Но тай-брейк все же пришлось сыграть, чтобы там довести дело до победы. Экс-третья ракетка мира в четвертый раз в карьере дошла до четвертьфинала "Ролан Гарроса".

В рамках 1/4 финала Свитолина встретится с победительницей противостояния Стивенс – Соболенко. Последняя в первом раунде выбила Марту Костюк и устроила провокацию, приведшую к освистыванию украинки болельщиками. Белоруска выйдет против американской теннисистки 4 июня вечером.