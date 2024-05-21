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"Ролан Гаррос" розкрив розмір призових цьогоріч

Фото: Еліна Світоліна торік дійшла до чвертьфіналу French Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату Франції з тенісу оприлюднили схему розподілу призового фонду в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

На другому "Гренд Слемі" року розіграють 53,5 млн євро. У порівнянні з минулим роком загальний призовий фонд зріс на 7,8%.

Переможці змагань у чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,4 млн у євровалюті. Натомість фіналісти зароблять вдвічі менше. Тим часом півфіналісти отримають по 650 тисяч.

П'ятірка українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною гарантовано отримають по 73 тисячі євро. Перша ракетка України разом із Мартою Костюк, Даяною Ястремською, Лесею Цуренко та Ангеліною Калініною розпочнуть змагання з першого основного раунду. Вихід у друге коло дозволить заробити 110 тисяч у євровалюті.

Скромній гонорарний фонд заклали для чоловічого та жіночого парних розрядів, а також міксту. Переможці чоловічих і жіночих дуетах зароблять по 590 тисяч євро. Натомість тріумфатор у міксті заробить всього 122 тисяч.

Призові "Ролан Гарроса-2024" в одиночному розряді:

  • перше коло – 73 тисячі євро;
  • друге коло – 110 тисяч;
  • третє коло – 158 тисяч;
  • четверте коло – 250 тисяч;
  • 1/4 фіналу – 415 тисяч;
  • 1/2 фіналу – 650 тисяч;
  • фінал – 1,2 млн;
  • титул – 2,4 млн.

До слова, напередодні Світоліна в двох сетах переграла Паррі на Internationaux de Strasbourg.

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