"Ролан Гаррос" розкрив розмір призових цьогоріч

На другому "Гренд Слемі" року розіграють 53,5 млн євро. У порівнянні з минулим роком загальний призовий фонд зріс на 7,8%.

Переможці змагань у чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,4 млн у євровалюті. Натомість фіналісти зароблять вдвічі менше. Тим часом півфіналісти отримають по 650 тисяч.

П'ятірка українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною гарантовано отримають по 73 тисячі євро. Перша ракетка України разом із Мартою Костюк, Даяною Ястремською, Лесею Цуренко та Ангеліною Калініною розпочнуть змагання з першого основного раунду. Вихід у друге коло дозволить заробити 110 тисяч у євровалюті.

Скромній гонорарний фонд заклали для чоловічого та жіночого парних розрядів, а також міксту. Переможці чоловічих і жіночих дуетах зароблять по 590 тисяч євро. Натомість тріумфатор у міксті заробить всього 122 тисяч.

Призові "Ролан Гарроса-2024" в одиночному розряді: