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Світоліна здолала господарку кортів на старті турніру в Страсбурзі

Страсбург, Понеділок 20 травня 2024 16:49
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Світоліна здолала господарку кортів на старті турніру в Страсбурзі Фото: Еліна Світоліна пробилася в друге коло змагань (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала француженку Діан Паррі в першому раунді Internationaux de Strasbourg.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internationaux de Strasbourg, 1-й раунд

Паррі – Світоліна – 0:2 (3:6, 4:6)

Титулована українка краще розпочала матч. Із раннім брейком вона швидко отримала стратегічну перевагу (3:1). У сьомому геймі Світоліна взяла ще один пункт на подачі французької тенісистки. Паррі відразу ж відповіла зворотним, але вже в наступному знову програла на своїй подачі та віддала партію.

За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Цього разу Світоліна оформила брейк у шостому геймі. Утім, у дев'ятому геймі українська тенісистка несподівано легко віддала гейм на власній подачі. Однак, вчасно повернула контроль над ситуацією і відразу ж закрила партію і поєдинок.

У наступному колі Світоліна зустрінеться зі ще одною господаркою кортів. Суперницею українки стане Клара Бюрель. Матч відбудеться 22 травня.

Світоліна на Internationaux de Strasbourg отримала сьомий номер посіву. Торік перша ракетка України тріумфувала на турнірі, здолавши у фіналі росіянку Анну Блінкову. Цей титул став першим для української тенісистки з часу повернення на корт після народження доньки.

До слова, раніше Світоліна встановила цікаве досягнення в протистояннях із нейтральними росіянками.

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