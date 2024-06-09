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"Ролан Гаррос": Алькарас переграв Звєрєва в чотиригодинному фіналі

Фото: Карлос Алькарас підкорив Париж (fft.fr)
Автор: Антон Федорців

Іспанський тенісист Карлос Алькарас переміг німця Александера Звєрєва у фіналі Відкритого чемпіонату Франції 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, фінал, чоловіки

Звєрєв – Алькарас – 2:3 (3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6)

 

У стартовому сеті суперники обмінялися брейками в дебюті. Далі ж ініціативою заволодів Алькарас. Іспанець впевнено подавав, а також узяв подачі Звєрєва в середині та під завісу партії. Зрештою, за 43 хвилини він повів у рахунку.

Утім, другий сет став холодним душем для Алькараса. Іспанський тенісист розпочав партію на рівних зі Звєрєвим. Однак, у п'ятому геймі німець оформив брейк, а в сьомому повторив цей трюк. Отримавши таку стратегічну перевагу, він закрив сет подачею "під нуль".

Гойдалки продовжилися в третій партії. З брейком у середині відрізку Алькарас повів 5:2, але реалізувати гандикап іспанцю не вдалося. Звєрєв узяв п'ять (!) геймів поспіль і вперше повів у рахунку. Проте, опонент повністю реабілітувався в четвертому сеті. Алькарас набрав чотири пункти зі старту, а після невеликого перепочинку добив німецького тенісиста з третім брейком.

Домінував Алькарас і в п'ятій партії. Цього разу він оформив по брейку на початку та під завісу сету та довів матч до перемоги. Іспанець вперше в кар'єрі тріумфував на "Ролан Гарросі" та розширив список виграних мейджорів до трьох. Досі непідкореним залишився лише Australian Open.

До слова, напередодні Свьонтек переграла Паоліні у жіночому фіналі French Open.

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