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"Ролан Гаррос": Алькарас обыграл Зверева в четырехчасовом финале

Фото: Карлос Алькарас покорил Париж (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил немца Александера Зверева в финале Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, финал, мужчины

Зверев – Алькарас – 2:3 (3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6)

 

В стартовом сете соперники обменялись брейками в дебюте. Дальше инициативой завладел Алькарас. Испанец уверенно подавал, а также взял подачи Зверева в середине и под занавес партии. В конце концов, 43 минуты спустя он повел в счете.

Впрочем, второй сет стал холодным душем для Алькараса. Испанский теннисист начал партию на равных со Зверевым. Однако, в пятом гейме немец оформил брейк, а в седьмом повторил этот трюк. Получив такое стратегическое преимущество, он закрыл сет подачей "под ноль".

Качели продолжились в третьей партии. С брейком в середине отрезка Алькарас повел 5:2, но реализовать гандикап испанцу не удалось. Зверев взял пять (!) геймов подряд и впервые повел в счете. Однако оппонент полностью реабилитировался в четвертом сете. Алькарас набрал четыре пункта со старта, а после небольшой передышки добил немецкого теннисиста с третьим брейком.

Доминировал Алькарас и в пятой партии. В этот раз он оформил по брейку в начале и под занавес сета и довел матч до победы. Испанец впервые в карьере триумфовал на "Ролан Гарросе" и расширил список выигранных мэйджоров до трех. До сих пор непокоренным остался только Australian Open.

К слову, накануне Свентек обыграла Паолини в женском финале French Open.

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Теннис