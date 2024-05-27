"Ролан Гаррос-2024": Світоліна здобула вольову перемогу над екс-першою ракеткою світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла чешку Кароліну Плішкову в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Roland Garros, 1-й раунд, жінки
Світоліна – Плішкова – 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)
Українка розпочала з брейку, але отримала потужну відповідь опонентки. Плішкова взяла чотири гейми поспіль і здобула стратегічну перевагу. Після ще одного обміну брейками чеська тенісистка закрила сет за 34 хвилини.
У другій партії суперниці спершу дбали про власні подачі. Так тривало до середини сету, коли стався обмін очками на чужих подачах. Здавалося, що далі Світоліна та Плішкова рухаються до тай-брейку. Однак, українська тенісистка в десятому геймі несподівано взяла "під нуль" подачу опонентки та закрила сет.
На старті третьої партії Світоліна з брейком повела 2:0. Проте, Плішкова зуміла оперативно повернутися в гру. Та, вочевидь, чешка витратила всі сили на цей камбек. Далі ж солювала українка, яка виграла чотири гейми поспіль і завоювала путівку в наступне коло.
Світоліна в другому раунді зустрінеться з однією з господарок кортів. Володарка вайлдкард Фіона Ферро та її співвітчизниця Діан Паррі в очному поєдинку визначать сильнішого в понеділок увечері. Матч проти української тенісистки відбудеться 29 травня.
До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".
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