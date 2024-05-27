UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ролан Гаррос-2024": Світоліна здобула вольову перемогу над екс-першою ракеткою світу

Фото: Еліна Світоліна перемогла в трьох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла чешку Кароліну Плішкову в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1-й раунд, жінки

Світоліна – Плішкова – 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

 

Українка розпочала з брейку, але отримала потужну відповідь опонентки. Плішкова взяла чотири гейми поспіль і здобула стратегічну перевагу. Після ще одного обміну брейками чеська тенісистка закрила сет за 34 хвилини.

У другій партії суперниці спершу дбали про власні подачі. Так тривало до середини сету, коли стався обмін очками на чужих подачах. Здавалося, що далі Світоліна та Плішкова рухаються до тай-брейку. Однак, українська тенісистка в десятому геймі несподівано взяла "під нуль" подачу опонентки та закрила сет.

На старті третьої партії Світоліна з брейком повела 2:0. Проте, Плішкова зуміла оперативно повернутися в гру. Та, вочевидь, чешка витратила всі сили на цей камбек. Далі ж солювала українка, яка виграла чотири гейми поспіль і завоювала путівку в наступне коло.

Світоліна в другому раунді зустрінеться з однією з господарок кортів. Володарка вайлдкард Фіона Ферро та її співвітчизниця Діан Паррі в очному поєдинку визначать сильнішого в понеділок увечері. Матч проти української тенісистки відбудеться 29 травня.

До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еліна СвітолінаТеніс