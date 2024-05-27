"Ролан Гаррос-2024": Свитолина одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира

Roland Garros, 1-й раунд, женщины

Свитолина – Плишкова – 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

Украинка начала с брейка, но получила мощный ответ оппонентки. Плишкова взяла четыре гейма подряд и завоевала стратегическое преимущество. После еще одного обмена брейками чешская теннисистка закрыла сет за 34 минуты.

Во второй партии соперницы сначала заботились о собственных подаче. Так продолжалось до середины сета, когда произошел обмен очками на чужих подачах. Казалось, что дальше Свитолина и Плишкова двигаются к тай-брейку. Однако украинская теннисистка в десятом гейме неожиданно взяла "под ноль" подачу оппонентки и закрыла сет.

На старте третьей партии Свитолина с брейком повела 2:0. Однако Плишкова сумела оперативно вернуться в игру. Но, очевидно, чешка потратила все силы на камбэк. Далее солировала украинка, выигравшая четыре гейма подряд и завоевала путевку в следующий круг.

Свитолина во втором раунде встретится с одной из хозяек кортов. Обладательница уайлд-кард Фиона Ферро и ее соотечественница Диан Парри в очном поединке определят сильнейшего в понедельник вечером. Матч против украинской теннисистки состоится 29 мая.