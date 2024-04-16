UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ролан Гаррос-2024": Світоліна та ще чотири українки потрапили до основної сітки

Фото: Еліна Світоліна торік дійшла до чвертьфіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Мінімум п'ять українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною стартують в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

П'ятеро українок гарантовано візьму участь в основній сітці French Open цьогоріч. Організатори другого мейджора 2024-го опублікували список зі 104-х тенісисток, які розпочнуть похід за трофеєм з 1/64 фіналу.

Україну на турнірі серії "Гренд Слем" представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Національна перша ракетка водинадцяте виступить на паризькому ґрунті. Поруч із нею наддосвідчена Цуренко (10 виступів).

До резервного списку потрапили ще чотири українки. Утім, шанси Дарії Снігур і Юлії Стародубцевої перебратися в основний перелік мізерні. Обом потрібно, щоб зі заявкового листа вилетіли понад три десятки тенісисток. Тим часом Катерина Байндль і Катаріна Завацька можуть готуватися до кваліфікації мейджора.

"Ролан Гаррос-2024" розпочнеться 26 травня та триватиме до 9 червня. Торік переможницею турніру стала Іга Свьонтек. У фіналі полька здолала Кароліну Мухову з Чехії (6:2, 5:7, 6:4).

До слова, раніше Калініна переграла Корне на турнірі в Руані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еліна СвітолінаМарта КостюкТенісДаяна Ястремська