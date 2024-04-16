"Ролан Гаррос-2024": Свитолина и еще четыре украинки попали в основную сетку

Пятеро украинок гарантированно поучаствуют в основной сетке French Open этого года. Организаторы второго мэйджора 2024-го опубликовали список из 104-х теннисисток, которые начнут поход за трофеем с 1/64 финала.

Украину на турнире серии "Грэнд Слэм" будут представлять Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Национальная первая ракетка в одиннадцатый раз выступит на парижском грунте. Рядом с ней сверхопытная Цуренко (10 выступлений).

В резервный список попали еще четыре украинки. Впрочем, шансы Дарьи Снигур и Юлии Стародубцевой перебраться в основной перечень скудны. Обоим нужно, чтобы из заявительного письма вылетели более трех десятков теннисисток. Тем временем Екатерина Байндль и Катарина Завацкая могут готовиться к квалификации мэйджора.

"Ролан Гаррос-2024" начнется 26 мая и продлится до 9 июня. В прошлом году победительницей турнира стала Ига Свентек. В финале полячку одолела Каролину Мухову из Чехии (6:2, 5:7, 6:4).