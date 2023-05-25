"Ролан Гаррос-2023": Світоліна, Калініна та інші українки отримали суперниць

Перша стадія другого в 2023 році турніру "Великого шолома" розпочнеться 28 травня. У рамках 1/64 фіналу зіграють мінімум п'ять українок.

Екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться з італійкою Тревізан. Натомість Ангеліна Калініна протистоятиме француженці Паррі. Найсильніша опонентка дісталася Марті Костюк. Її у першому колі змагань проекзаменує друга ракетка планети Сабаленко з Білорусі.

Досвідчена Леся Цуренко в 1/64 фіналу зустрінеться з чешкою Крейчиковою. Опонентка Катерини Байндль визначиться пізніше. Вона може зіграти проти переможниці кваліфікації або лакі-лузерки. До них ще може приєднатися Даяна Ястремська, якщо пройде сито відбору.

Матчі 1/64 фіналу French Open-2023 за участі українок:

Калініна – Паррі, 28 травня, не раніше 12:00

Костюк – Сабаленко, 28 травня, не раніше 12:00

Світоліна – Тревізан, 28 травня, не раніше 12:00

Цуренко – Крейчикова, 28 травня, не раніше 12:00

У чоловічому розряді Україна представництва не матиме. Напередодні киянин Крутих програв у другому раунді кваліфікації. Він поступився в двох сетах Діасу Акости з Аргентини.