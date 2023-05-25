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"Ролан Гаррос-2023": Світоліна, Калініна та інші українки отримали суперниць

Фото: Ангеліна Калініна дійшла до фіналу в Римі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

П'ятірка найсильніших українських тенісисток на чолі з національною першою ракеткою Ангеліною Калініною готуються стартувати в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Перша стадія другого в 2023 році турніру "Великого шолома" розпочнеться 28 травня. У рамках 1/64 фіналу зіграють мінімум п'ять українок.

Екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться з італійкою Тревізан. Натомість Ангеліна Калініна протистоятиме француженці Паррі. Найсильніша опонентка дісталася Марті Костюк. Її у першому колі змагань проекзаменує друга ракетка планети Сабаленко з Білорусі.

Досвідчена Леся Цуренко в 1/64 фіналу зустрінеться з чешкою Крейчиковою. Опонентка Катерини Байндль визначиться пізніше. Вона може зіграти проти переможниці кваліфікації або лакі-лузерки. До них ще може приєднатися Даяна Ястремська, якщо пройде сито відбору.

Матчі 1/64 фіналу French Open-2023 за участі українок:

  • Калініна – Паррі, 28 травня, не раніше 12:00
  • Костюк – Сабаленко, 28 травня, не раніше 12:00
  • Світоліна – Тревізан, 28 травня, не раніше 12:00
  • Цуренко – Крейчикова, 28 травня, не раніше 12:00

У чоловічому розряді Україна представництва не матиме. Напередодні киянин Крутих програв у другому раунді кваліфікації. Він поступився в двох сетах Діасу Акости з Аргентини.

До слова, раніше Ястремська здолала другий раунд кваліфікації French Open-2023.

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