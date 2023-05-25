"Ролан Гаррос-2023": Свитолина, Калинина и другие украинки получили соперниц

Первая стадия второго в 2023 году турнира "Большого шлема" начнется 28 мая. В рамках 1/64 финала сыграют минимум пять украинок.

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина встретится с итальянкой Тревизан. В свою очередь Ангелина Калинина будет противостоять француженке Парри. Самая сильная оппонентка досталась Марте Костюк. Ее в первом круге соревнований проэкзаменует вторая ракетка планеты Соболенко из Беларуси.

Опытная Леся Цуренко в 1/64 финала встретится с чешкой Крейчиковой. Оппонентка Екатерины Байндль определится позже. Она может сыграть против победительницы квалификации либо лаки-лузера. К ним может присоединиться Даяна Ястремская, если пройдет сито отбора.

Матчи 1/64 финала French Open-2023 с участием украинок:

Калинина – Парри, 28 мая, не раньше 12:00

Костюк – Сабаленко, 28 мая, не раньше 12:00

Свитолина – Тревизан, 28 мая, не раньше 12:00

Цуренко – Крейчикова, 28 мая, не раньше 12:00



В мужском разряде у Украины представительства не будет. Накануне киевлянин Крутых проиграл во втором раунде квалификации. Он уступил в двух сетах Диасу Акости из Аргентины.