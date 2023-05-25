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"Ролан Гаррос-2023": Свитолина, Калинина и другие украинки получили соперниц

Фото: Ангелина Калинина дошла до финала в Риме (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятерка сильнейших украинских теннисисток во главе с национальной первой ракеткой Ангелиной Калининой готовится к старту в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Первая стадия второго в 2023 году турнира "Большого шлема" начнется 28 мая. В рамках 1/64 финала сыграют минимум пять украинок.

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина встретится с итальянкой Тревизан. В свою очередь Ангелина Калинина будет противостоять француженке Парри. Самая сильная оппонентка досталась Марте Костюк. Ее в первом круге соревнований проэкзаменует вторая ракетка планеты Соболенко из Беларуси.

Опытная Леся Цуренко в 1/64 финала встретится с чешкой Крейчиковой. Оппонентка Екатерины Байндль определится позже. Она может сыграть против победительницы квалификации либо лаки-лузера. К ним может присоединиться Даяна Ястремская, если пройдет сито отбора.

Матчи 1/64 финала French Open-2023 с участием украинок:

  • Калинина – Парри, 28 мая, не раньше 12:00
  • Костюк – Сабаленко, 28 мая, не раньше 12:00
  • Свитолина – Тревизан, 28 мая, не раньше 12:00
  • Цуренко – Крейчикова, 28 мая, не раньше 12:00


В мужском разряде у Украины представительства не будет. Накануне киевлянин Крутых проиграл во втором раунде квалификации. Он уступил в двух сетах Диасу Акости из Аргентины.

К слову, ранее Ястремская преодолела второй раунд квалификации French Open-2023.

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Марта КостюкТеннисЭлина Свитолина