Роль НАТО в можливому введенні європейських військ в Україну: що дізналося FT

Командно-контрольні структури НАТО можуть використовуватися під час розгортання європейських сил в Україні, в рамках однієї пропозиції, яка обговорюється на переговорах, що проводяться Францією і Великою Британією, повідомили FT п'ять офіційних осіб, проінформованих про плани.

Згідно з пропозицією, сили також використовуватимуть загальні можливості розвідки, спостереження і рекогносцировки Альянсу. За словами чиновників, ця пропозиція була однією з кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до досягнення остаточної угоди.

Також розглядається участь НАТО як спосіб побічно залучити США до цього починання і "заручитися мовчазною підтримкою Вашингтона". Президент США Дональд Трамп відмовився безпосередньо брати участь у будь-якій європейській місії, але військовий потенціал США в Європі є невід'ємною частиною всіх операцій НАТО.

"Якщо ми збираємося розмістити сили і засоби десятків країн (в Україні, - ред.), то НАТО - це єдиний варіант (командування і управління, - ред.), який ми можемо використати", - заявив один із чиновників.

Метою цих сил є підтвердження прихильності України принципам європейської безпеки в разі реалізації угоди про припинення вогню з Росією, а також утримання Москви від повторного нападу.

"Обговорення "коаліції охочих", що проводяться Парижем і Лондоном за участю лідерів і міністрів близько 30 країн, неодноразово наголошували, що деяка форма "підтримки" США має вирішальне значення для будь-якого розгортання, але США не є членом коаліції", - пише видання.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте був присутній на переговорах лідерів і направив старших посадових осіб НАТО на технічні зустрічі групи. Брюссельська штаб-квартира НАТО також прийме наступну зустріч міністрів оборони коаліції наступного тижня.

"Політики і дипломати насправді не знають, що означає керувати чимось подібним", - сказав інший чиновник.

Важливість участі НАТО і США

За словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника із сухопутних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Велика Британія і Франція - дві європейські країни, які мають у своєму розпорядженні засоби командування та управління, включно з постійними і розгортаються штабами, для управління масштабним багатонаціональним військовим розгортанням в Україні.

Але, за його словами, "якщо можна використовувати ресурси і механізми НАТО, це значно спростить і полегшить завдання".

У документі, опублікованому раніше цього тижня, IISS (Міжнародний інститут стратегічних досліджень) дійшов висновку, що Велика Британія, Франція та її партнери зможуть сформувати й утримувати невеликі або середні сили чисельністю від 10 до 25 тисяч осіб, включно з підтримкою авіації та флоту.

Але без американської розвідки, спостереження і рекогносцировки вона була б слабшою і вразливішою. "Без американської розвідки і спостереження вона піддалася б набагато більшому ризику, а її здатність виявляти загрози знизилася б", - сказав Баррі.

Що відомо про обговорення ролі НАТО

У НАТО також є власний парк літаків дальнього радіолокаційного виявлення і спостереження E-3 Awacs, а також літаків-заправників, які знадобляться європейським військовим для тривалої або великомасштабної місії в Україні.

Командно-контрольні структури НАТО та інші активи можуть бути використані для місій, не пов'язаних із НАТО, включно з місіями, що проводяться ЄС. Але для цього потрібне одноголосне схвалення членів Альянсу.

"Деякі члени коаліції утримуються від залучення військового Альянсу до будь-якої остаточної пропозиції з огляду на заявлене неприйняття президентом США Дональдом Трампом будь-якої форми втручання в ситуацію в Україні після досягнення угоди про припинення вогню", - пише видання.

Також деякі країни, включно з Італією, замість цього закликали ООН відігравати координуючу роль у миротворчих операціях, а інші виступили проти цього, побоюючись вето Росії та Китаю в Раді безпеки ООН.