Роль НАТО в возможном вводе европейских войск в Украину: что узнало FT

Командно-контрольные структуры НАТО могут использоваться при развертывании европейских сил в Украине, в рамках одного предложения, которое обсуждается на переговорах, проводимых Францией и Великобританией, сообщили FT пять официальных лиц, проинформированных о планах.

Согласно предложению, силы также будут использовать общие возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки Альянса. По словам чиновников, это предложение было одним из нескольких обсуждаемых вариантов и может быть изменено до достижения окончательного соглашения.

Также рассматривается участие НАТО как способ косвенно вовлечь США в это начинание и "заручиться молчаливой поддержкой Вашингтона". Президент США Дональд Трамп отказался напрямую участвовать в какой-либо европейской миссии, но военный потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций НАТО.

"Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран (в Украине, - ред), то НАТО - это единственный вариант (командования и управления, - ред), который мы можем использовать", - заявил один из чиновников.

Целью этих сил является подтверждение приверженности Украины принципам европейской безопасности в случае реализации соглашения о прекращении огня с Россией, а также удержание Москвы от повторного нападения.

"Обсуждения "коалиции желающих", проводимые Парижем и Лондоном с участием лидеров и министров около 30 стран, неоднократно подчеркивали, что некоторая форма "поддержки" США имеет решающее значение для любого развертывания, но США не являются членом коалиции", - пишет издание.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присутствовал на переговорах лидеров и направил старших должностных лиц НАТО на технические встречи группы. Брюссельская штаб-квартира НАТО также примет следующую встречу министров обороны коалиции на следующей неделе.

"Политики и дипломаты на самом деле не знают, что значит управлять чем-то подобным", - сказал другой чиновник.

Важность участия НАТО и США

По словам Бена Барри, старшего научного сотрудника по сухопутным войнам Международного института стратегических исследований, Великобритания и Франция - две европейские страны, которые располагают средствами командования и управления, включая постоянные и развертываемые штабы, для управления масштабным многонациональным военным развертыванием в Украине.

Но, по его словам, "если можно использовать ресурсы и механизмы НАТО, это значительно упростит и облегчит задачу".

В документе, опубликованном ранее на этой неделе, IISS (Международный институт стратегических исследований) пришел к выводу, что Великобритания, Франция и ее партнеры смогут сформировать и содержать небольшие или средние силы численностью от 10 до 25 тысяч человек, включая поддержку авиации и флота.

Но без американской разведки, наблюдения и рекогносцировки она была бы слабее и уязвимее. "Без американской разведки и наблюдения она подверглась бы гораздо большему риску, а ее способность обнаруживать угрозы снизилась бы", - сказал Барри.

Что известно об обсуждении роли НАТО

У НАТО также есть собственный парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения E-3 Awacs, а также самолетов-заправщиков, которые понадобятся европейским военным для длительной или крупномасштабной миссии в Украине.

Командно-контрольные структуры НАТО и другие активы могут быть использованы для миссий, не связанных с НАТО, включая миссии, проводимые ЕС. Но для этого требуется единогласное одобрение членов Альянса.

"Некоторые члены коалиции воздерживаются от привлечения военного Альянса к какому-либо окончательному предложению, учитывая заявленное неприятие президентом США Дональдом Трампом любой формы вмешательства в ситуацию в Украине после достижения соглашения о прекращении огня", - пишет издание.

Также некоторые страны, включая Италию, вместо этого призвали ООН играть координирующую роль в миротворческих операциях, а другие выступили против этого, опасаясь вето России и Китая в Совете безопасности ООН.