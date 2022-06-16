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Роль и авторитет армии растет: Чмут рассказал о вероятности создания партии военных

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Четверг 16 июня 2022 12:28
Роль и авторитет армии растет: Чмут рассказал о вероятности создания партии военных Фото: Тарас Чмут, директор фонда "Вернись живым" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Роль и авторитет нашей армии ежедневно растет на фоне противостояния российским оккупантам. В стране могут появиться партии военных, однако вряд ли это "выстрелит".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"И я допускаю, что у отдельных военных могут появиться политические амбиции. Но если мы говорим, например, о Залужного, то я не верю. Я никогда не слышал от него о таких амбициях, и от большинства адекватных военных, которых я знаю, тотального большинства, я тоже не слышал желания", - заявил Чмут.

В то же время многие политические силы могут попытаться использовать авторитет волонтерских движений, военных и ветеранов.

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