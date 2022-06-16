Роль и авторитет армии растет: Чмут рассказал о вероятности создания партии военных

Роль и авторитет нашей армии ежедневно растет на фоне противостояния российским оккупантам. В стране могут появиться партии военных, однако вряд ли это "выстрелит".

" И я допускаю, что у отдельных военных могут появиться политические амбиции. Но если мы говорим, например, о Залужного, то я не верю. Я никогда не слышал от него о таких амбициях, и от большинства адекватных военных, которых я знаю, тотального большинства, я тоже не слышал желания", - заявил Чмут.

В то же время многие политические силы могут попытаться использовать авторитет волонтерских движений, военных и ветеранов.