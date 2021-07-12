Роковое ВНО 2021 – причины, последствия и как не повторить сценарий в 2022 году?

Почти каждый третий участник ВНО-2021 не смог пройти тестирование по математике, а значит, просто не знает предмета на базовом школьном уровне. Что повлияло на такой негативный результат ВНО и какие последствия за собой повлечет? Ведь элементарные математические знания – это не только оценки, но и профессиональное будущее молодого поколения, их самореализация и достижения. Как не допустить того же сценария абитуриентам в 2022 году. Рассказываем в статье.

Отмена ГИА, удаленное обучение и немного статистики

Большинство специалистов Украинского центра оценивания качества образования такой результат сдачи ВНО-2021 по математике связывают с отменой обязательного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). Специально разработанная новая сертификационная работа «Математика (задача стандарта)» давала такую возможность, но только 12% участников тестирования сумели прийти к этим пунктам.

Всего на прохождение внешнего независимого тестирования по математике в 2021 году пришло 244 410 человек, что значительно больше по сравнению с прошлым 2020 годом (152 081 участник). Общая цель проведения теста – получение результатов по шкале 100 – 200 баллов.

При этом требования для прохождения тестирования остались почти неизменными – результат сдал/не сдал определялся методом Ангоффа-Беука, в котором пороговый балл формируется с учетом содержания подготовленной сертификационной работы, анализ статистики за прошлые периоды, а также социальные и политические факторы, а сам порог составил 10 баллов вместо 9.

Именно такой подход к оценке знаний позволяет обеспечивать максимально эффективный отбор участников для ВУЗов, которые действительно смогут там учиться и получить профессию. Для прохождения тестирования по математике на среднем уровне достаточно знаний школьной программы, однако более 30% нынешних участников не смогли решить элементарные задачи на уровне 6 – 7 класса.

Чтобы улучшить эту ситуацию, лишь одного введения обязательного прохождения ВНО по математике недостаточно, поскольку в процессе должны быть задействованы повышения квалификации учителей, обновление школьных программ по предмету, а также популяризация математического образования среди школьников.

Возможные причины неутешительных результатов ВНО-2021 по математике

Среди основных причин получения низких баллов после проведения внешнего независимого тестирования, следует отделить:

отдаленную форму обучения в школе, связанную с карантинными ограничениями, из-за чего объяснение темы проводилось без возможности задать дополнительные вопросы и просьбы повторить или уточнить полученные новые знания для дальнейшего усвоения;

слабый контроль учебного процесса и низкий уровень осознанности учеников в важности своевременного и правильного усвоения материала;

отказ или же отсутствие возможности подготовки к тестированию при помощи компетентного преподавателя или дополнительных занятий с учителем.

В любом случае перечисленные причины теоретически могли повлиять на результаты ВНО-2021. Однако сложившаяся ситуация позволяет сделать выводы, чтобы избежать подобного сценария и эффективно подготовиться к независимому тестированию, которое состоится уже в следующем 2022 году.

Как не повторить ошибки участников тестирования?

Успешное прохождение внешнего независимого оценивания по математике в следующем году полностью зависит от уровня подготовки участников, усвоения школьной программы и наличия дополнительного углубленного изучения материала.

Первое, что необходимо сделать ученикам с родителями, - это определить реальный уровень знания математики согласно школьной программе. Это можно выяснить, например, пройдя уже доступные задачи из предыдущего тестирования, а также пообщавшись с учителем. Именно работа с профессиональным репетитором позволит не только восполнить пробелы в знаниях школьной программы и получить необходимый углубленный материал по предмету, но и эффективнее усвоить информацию для дальнейшего совершенствования в период обучения в одном из высших учебных заведений.

Где и когда начинать поиски репетитора?

Поиск лучшего репетитора, как правило, начинается с разговора со школьным учителем и запросами среди друзей и знакомых. Однако сейчас существуют более современные методы поиска репетитора, в частности с помощью интернет-платформы BUKI с подготовленной базой специалистов, предлагающих необходимую помощь с определением метода обучения, графика проведения встреч и четкими сроками и размерами оплат.

Поиски репетитора будущим абитуриентам следует начинать уже летом, почти сразу после окончания предыдущих тестирований. Это позволит не спешить с выбором, внимательно изучить цены и уровень предлагаемой подготовки от специалистов, а также увеличить шансы на то, что в графике репетитора найдется время для полноценной работы с учеником.

Как найти репетитора на сайте BUKI? Пошаговая инструкция:

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3. После выбора специалиста необходимо заполнить форму заявки и отправить ее репетитору.

Сам специалист получит сообщение и в ближайшее время свяжется с учеником для согласования вопросов относительно графика занятий и дальнейшего сотрудничества. Если начать работу с репетитором вовремя, шансы на успешную сдачу ВНО по любому предмету увеличиваются автоматически.