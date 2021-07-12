Фатальне ЗНО 2021 — причини, наслідки та як не повторити сценарій в 2022 році?

Майже щотретій учасник ЗНО-2021 не зміг пройти тестування з математики, а значить, просто не знає предмету на базовому шкільному рівні. Що повпливало на такий негативний результат ЗНО та які наслідки за собою потягне? Адже елементарні математичні знання – це не лише оцінки, а й професійне майбутнє молодого покоління, їх самореалізація та досягнення. Як не допустити того ж сценарію абітурієнтам 2022 році. Розповідаємо в статті.

Скасування ДПА, віддалене навчання та трохи статистики

Більшість фахівців Українського центру оцінювання якості освіти такий результат здачі ЗНО-2021 з математики пов’язують зі скасуванням обов’язкового проходження ДПА. Спеціально розроблена фахівцями нова сертифікаційна робота «Математика (завдання стандарту)» давала таку можливість, проте лише 12% учасників тестування прийшли до цих пунктів.

Загалом на проходження зовнішнього незалежного тестування з математики у 2021 році прийшло 244 410 осіб, що значно більше в порівнянні з минулим 2020 роком (152 081 учасник). Загальна мета проведення тесту – отримання результатів за шкалою 100 – 200 балів.

При цьому вимоги для проходження тестування залишились майже незмінними – результат склав/не склав визначався методом Ангоффа-Беука, в якому пороговий бал формується з врахуванням змісту підготовленої сертифікаційної роботи, аналіз статистики за минулі періоди, а також соціальні та політичні фактори, а сам поріг склав 10 балів замість 9.

Саме такий підхід до оцінювання знань дозволяє забезпечувати максимально ефективний відбір учасників для ВНЗ, які дійсно зможуть там навчатися та здобути професію. Для проходження тестування з математики на середньому рівні достатньо знань шкільної програми, проте понад 30% цьогорічних учасників не змогли вирішити елементарні завдання з шкільної програми 6-7 класу.

Щоб покращити цю ситуацію, одного введення обов’язкового проходження ЗНО з математики недостатньо, оскільки в процесі має бути задіяне підвищення кваліфікації вчителів, оновлення шкільних програм з предмету, а також популяризація математичної освіти серед школярів.

Можливі причини невтішних результатів ЗНО-2021 з математики

Серед основних причин отримання низьких балів після проведення зовнішнього незалежного тестування, варто відокремити:

віддалену форму навчання в школі, пов’язану з карантинними обмеженнями, через що пояснення теми проводилося без можливості поставити додаткові запитання та прохання повторити або ж уточнити отримані нові знання для подальшого засвоєння;

слабкий контроль навчального процесу та низька свідомість учнів щодо значення своєчасного і правильного засвоєння матеріалу;

відмова або ж відсутність можливості підготовки до тестування з допомогою компетентного репетитора чи додаткових занять з вчителем.

У будь-якому випадку перераховані причини теоретично могли вплинути на результати ЗНО-2021. Однак ситуація, що склалася дозволяє зробити висновки, щоб уникнути схожого сценарію та ефективно підготуватися до незалежного тестування, що відбудеться уже в наступному 2022 році.

Як не повторити помилки учасників тестування?

Успішне проходження зовнішнього незалежного оцінювання з математики в наступному році повністю залежить від рівня підготовки його учасників, засвоєння шкільної програми та наявності додаткового поглибленого вивчення матеріалу.

Найперше, що необхідно зробити учням з батьками, – це визначити реальний рівень знання математики згідно зі шкільною програмою. Це можна зробити, наприклад, пройшовши вже доступні завдання з попереднього тестування, а також поспілкувавшись із вчителем. Саме робота з професійним репетитором дозволить не лише заповнити прогалини в знаннях шкільної програми й отримати необхідні поглиблені знання з предмету, а й ефективніше засвоїти матеріал для подальшого удосконалення в період навчання в одному з вищих навчальних закладів.

Де та коли розпочинати пошуки репетитора?

Пошук найкращого репетитора, як правило, починається з розмови зі шкільним вчителем та запитами серед друзів і знайомих. Однак зараз існують більш сучасні методи пошуку репетитора, зокрема за допомогою інтернет-платформи BUKI з підготовленою базою репетиторів, які пропонують необхідну допомогу з визначенням методу навчання, графіком проведення зустрічей та чіткими термінами й розмірами оплати.

Пошуки репетитора майбутнім абітурієнтам варто починати вже влітку, майже відразу після закінчення попередніх тестувань. Це дозволить не спішити з вибором, уважно вивчити ціни й рівень пропонованої підготовки від спеціалістів, а також збільшить шанси на те, що у графіку фахівця знайдеться час для повноцінної роботи з учнем.

Як знайти репетитора на сайті BUKI? Покрокова інструкція:

Перейти на сайт, вибрати предмет та місце проведення уроків (доступна також опція онлайн уроків).

Після цього користувачу надається перелік репетиторів з їх рівнем підготовки та відгуками інших учнів.

Після вибору фахівця, необхідно заповнити форму заявки й відправити її репетитору.

Сам фахівець отримає повідомлення та найближчим часом зв’яжеться з учнем для узгодження питань щодо графіку і подальшої співпраці. Якщо розпочати співпрацю з репетитором вчасно, шанси на успішну здачу ЗНО з будь-якого предмету автоматично збільшуються.