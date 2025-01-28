За роки війни з Росією в Україні значно скоротилася кількість православних

За цей час дещо більшою стала частка греко-католиків (вона зросла з 8% до 12%). Ще 10% назвали себе "просто християнами", а 18% відповіли, що не відносять себе до жодного з релігійних віросповідань.

Як зазначають соціологи, декларування респондентами належності до певної релігійної організації, церкви не завжди пов’язано з ідентифікацією себе як віруючого.

Так, 10% вірних Православної церкви України (ПЦУ), 9% вірних УПЦ Московського патріархату, 2,5% вірних Української греко-католицької церкви (УГКЦ) віднесли себе до тих, хто коливається між вірою і невір’ям.

Серед "просто православних" віруючими себе назвали 73%, тоді як 19% - тими, хто коливається між вірою і невір’ям, 1% - невіруючими, 2% - байдужими до питань релігії.

"Це дозволяє припускати, що віднесення себе частиною громадян до православних пов’язане більшою мірою з соціокультурною чи етнічною ідентичністю, ніж з власне релігійною", - вважають автори дослідження.

Релігійність в Україні

Як зазначаю в Центрі Разумкова, упродовж усього періоду досліджень українське суспільство демонструє досить високий рівень релігійності. Зокрема, станом на кінець 2010 року, порівняно з 2000 роком, число громадян, які визнають себе віруючими, зросло з 58 до 71%. Надалі, впродовж 2010-2020 рр., частка віруючих серед дорослих громадян України становила в середньому 70%.

Водночас, дослідження 2014 року зафіксувало зростання, порівняно з "довоєнним" 2013 роком, числа віруючих з 67% до 76% - що є характерним для суспільства, що опинилось у стресовій ситуації. Цей показник досі залишається найвищим за всі роки спостережень; надалі він знижувався і становив наприкінці 2021 року 68% опитаних. Із початком повномасштабної російської агресії він зріс до 74%, але у 2023-2024 рр. знижувався (до 70,5% у 2023 році і 68% у 2024 році.

Водночас 22% опитаних заявили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України (після лютого 2022 року), за їхньою самооцінкою, стали більш релігійними і віруючими людьми, ніж були раніше, 4%- менш релігійними і віруючими людьми, ніж до війни, а 69% - що жодних змін у їхньому ставленні до релігії та віри не сталося.

Опитування проводилося методом face-to-face з 25 по 31 жовтня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.