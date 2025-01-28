За годы войны с Россией в Украине значительно сократилось количество православных

За это время несколько большей стала доля греко-католиков (она выросла с 8% до 12%). Еще 10% назвали себя "просто христианами", а 18% ответили, что не относят себя ни к одному из религиозных вероисповеданий.

Как отмечают социологи, декларирование респондентами принадлежности к определенной религиозной организации, церкви не всегда связано с идентификацией себя как верующего.

Так, 10% верующих Православной церкви Украины (ПЦУ), 9% верующих УПЦ Московского патриархата, 2,5% верующих Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) отнесли себя к тем, кто колеблется между верой и неверием.

Среди "просто православных" верующими себя назвали 73%, тогда как 19% - колеблющимися между верой и неверием, 1% - неверующими, 2% - равнодушными к вопросам религии.

"Это позволяет предполагать, что отнесение себя частью граждан к православным связано в большей степени с социокультурной или этнической идентичностью, чем с собственно религиозной", - считают авторы исследования.

Религиозность в Украине

Как отмечают в Центре Разумкова, на протяжении всего периода исследований украинское общество демонстрирует достаточно высокий уровень религиозности. В частности, по состоянию на конец 2010 года, по сравнению с 2000 годом, число граждан, которые признают себя верующими, выросло с 58 до 71%. В дальнейшем, в течение 2010-2020 гг., доля верующих среди взрослых граждан Украины составляла в среднем 70%.

В то же время, исследование 2014 года зафиксировало рост, по сравнению с "довоенным" 2013 годом, числа верующих с 67% до 76% - что характерно для общества, оказавшегося в стрессовой ситуации. Этот показатель до сих пор остается самым высоким за все годы наблюдений; в дальнейшем он снижался и составил в конце 2021 года 68% опрошенных. С началом полномасштабной российской агрессии он вырос до 74%, но в 2023-2024 гг. снижался (до 70,5% в 2023 году и 68% в 2024 году.

В то же время 22% опрошенных заявили, что после начала полномасштабной войны России против Украины (после февраля 2022 года), по их самооценке, стали более религиозными и верующими людьми, чем были раньше, 4% - менее религиозными и верующими людьми, чем до войны, а 69% - что никаких изменений в их отношении к религии и вере не произошло.

Опрос проводился методом face-to-face с 25 по 31 октября 2024 года среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.