Нові правила на Євро-2024: деякі з них можуть здатися дуже дивними

Євро-2024 вже стартувало. Але не всі знають, що УЄФА підготувало для футболістів і фанатів деякі несподіванки.
Про нові правила на турнірі континентальної першості розповідає РБК-Україна.
Після матчу між "Манчестер Юнайтед" та "Борнмутом" у межах Прем'єр-ліги, керівний орган заявив про особливу систему полиття газону, щоб запобігти такому конфузу, котрий відбувся на теренах Англії.
Річ у тім, що у квітневому протистоянні двох команд працівники затопили газон перед грою. Уболівальники не були байдужі до цього інциденту та прозвали гру "нічия, що проходила в басейні".
Щоб уникнути таких проблем на континентальному турнірі, УЄФА оголосили нові правила щодо поливу.
Фото: "Олімпіаштадіон" (instagram.com/olympiastadionberlin)
Яким чином будуть поливати німецькі газони:
Другим дивним рішенням німецьких організаторів стала заборона на споживання фруктів під час матчу.
Натомість господарі пропонують купувати сосиски в кіосках на території стадіону майже за 5 євро. Окрім того, у фіналі традиційна німецька страва подорожчає і буде коштувати 5,64 євро.
Також заборона поширюється і на рідини - напої, заправки та паління електронних і звичайних сигарет, а також і харчові продукти будь-якого виду, включаючи фрукти, такі як яблука, банани, апельсини тощо.
Фото: уболівальникам буде заборонено приносити фрукти на стадіон (freepik.com)
Перед матчем кожного фаната буде перевіряти команда поліцейських, а на території стадіону будуть також патрулювати копи та стюарди.
За спробу пронесення на матч заборонених предметів німці будуть не лише їх вилучати, а й позбавляти порушників права заходити на стадіон. Тому для таких шанувальників матч буде закінчено ще до стартового свистка.
Керуючий директор УЄФА з суддівства Роберто Розетті написав відкритого листа напередодні Євро-2024, де йшлося про встановлення певних правил спілкування між гравцями та арбітрами під час матчів.
За одну гру суддя може прийняти 200-250 рішень під дуже великим тиском. Розетті прагне, щоб арбітри могли вільно приймати рішення, які можуть бути не до вподоби іншим, але при цьому вони будуть зобов'язані обґрунтувати його.
Директор з суддівства пояснює, що аргументувати своє рішення на полі дуже важко, коли 22 гравці та натовп з трибун "розриває" тебе з усіх сторін. Саме тому комітет прийняв рішення, що суддівські вироки зможуть бути оговорені на полі, але лише за участі безпосередньо судді та капітана команди.
Будь-який гравець, котрий ігнорує свого капітана та порушує це правило отримає жовту картку. Якщо капітаном є воротар, а інцидент стався на протилежній частині поля, то в команді має бути найменований один гравець, котрий буде виконувати функції головного на полі.
Тепер з суддями на матчах Євро зможуть спілкуватися лише капітани команд (скриншот з відео)
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При написанні статті були використані матеріали з сайтів The Sun та UEFA.