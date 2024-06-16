Новые правила на Евро-2024: некоторые из них могут показаться очень странными

Новый способ полива газона

После матча между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом" в рамках Премьер-лиги, руководящий орган заявил об особой системе полива газона, чтобы предотвратить тот конфуз, произошедший на территории Англии.

Дело в том, что в апрельском противостоянии двух команд работники затопили газон перед игрой. Болельщики не были безразличны к этому инциденту и прозвали игру "ничья, проходившая в бассейне".

Чтобы избежать таких проблем на континентальном турнире, УЕФА объявили новые правила полива.

Фото: "Олимпиаштадион" (instagram.com/olympiastadionberlin)

Как будут поливать немецкие газоны:

полив должен быть завершен за час до начала игры;

поле нужно поливать равномерно, а не только на определенных участках;

ассоциация, принимающая игру, должна объявить график полива поля на предматчевом организационном собрании;

дополнительный полив поля может быть произведен, если это будет принято ассоциацией-хозяином в квалификационном соревновании и УЕФА в финальном турнире при условии, что он состоится: от 15 до 10 минут до начала турнира или во время перерыва (максимум на пять минут).

Запрет на фрукты

Вторым странным решением немецких организаторов стал запрет на употребление фруктов во время матча.

Хозяева предлагают покупать сосиски в киосках на территории стадиона почти за 5 евро. Кроме того, в финале традиционное немецкое блюдо подорожает и обойдется в 5,64 евро.

Также запрет распространяется и на жидкости - напитки, заправки и курение электронных и обычных сигарет, а также продукты питания любого вида, включая фрукты, такие как яблоки, бананы, апельсины и т.д.

Фото: болельщикам будет запрещено приносить фрукты на стадион (freepik.com)

Перед матчем каждого фаната будет проверять команда полицейских, а на территории стадиона будут патрулировать копы и стюарды.

За попытку принесения на матч запрещенных предметов немцы будут не только изымать их, но и лишать нарушителей права заходить на стадион. Поэтому для таких поклонников матч будет окончен еще до стартового свистка.

Новые правила общения с арбитрами

Управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти написал открытое письмо накануне Евро-2024, где речь шла об установлении определенных правил общения между игроками и арбитрами во время матчей.

За одну игру судья может принять 200-250 решений под очень большим давлением. Розетти стремится, чтобы арбитры могли свободно принимать решения, которые могут быть не по душе другим, но при этом они будут обязаны обосновать его.

Директор по судейству объясняет, что аргументировать свое решение на поле очень трудно, когда 22 игрока и толпа с трибун "разрывает" тебя со всех сторон. Именно поэтому комитет решил, что судейские приговоры могут быть оговорены на поле, но только при участии непосредственно судьи и капитана команды.

Любой игрок, который игнорирует своего капитана и нарушает это правило, получит желтую карточку. Если капитаном является вратарь, а инцидент произошел на противоположной части поля, то в команде должен быть наименован один игрок, выполняющий функции главного на поле.

Теперь с судьями на матчах Евро смогут общаться только капитаны команд (скриншот з відео)