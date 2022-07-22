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Родственников военнопленных предупредили о манипуляциях России: в чем угроза

Фото: родных военнопленных призвали не верить манипуляциям России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия манипулирует чувствами родных и близких пленных украинских защитников. Их побуждают ехать на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предупреждает, что враг проводит дезинформационные антиукраинские спецоперации. Родственников пленных побуждают ехать в Россию, где они могут стать мишенью спецслужб и пропаганды.

Кроме того, для психологического давления РФ манипулирует условиями содержания украинских пленных.

"Близкие пленного, которые приехали на территорию врага - идеальный инструмент для шантажа самих пленных и проведения информационных операций по Украине. Их истинная цель - разрушение единства украинцев, дестабилизация политической ситуации и подрыв национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали не верить манипуляциям врага, поскольку такие действия только замедляют процесс освобождения. Распространение личной информации защитников является опасным как для пленных, так и для других военных.

Куда обращаться с вопросами о пленных?

Освобождением пленных занимается Главное управление разведки Минобороны. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными запустил консультационную линию по телефону +380 (95) 412 74 24. Прием звонков: в будние дни с 10:00 до 16:00 часов.

Также можно обратиться в приемную Координационного штаба по телефону: (044) 425 12 09 с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Адрес приемной: г. Киев, ул. Спасская, 37

Напомним, 19 июля Украина провела с Россией еще один обмен телами погибших военных.

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