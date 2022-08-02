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Родственников пленных военных призвали не передавать данных неизвестным людям

Фото: родственников пленных военных просят не передавать данных неизвестным (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Координационный штаб призывает близких и родных защитников, которые попали в плен: не предоставлять информацию о пленных и собственные персональные данные неизвестным организациям и лицам, а также анонимным источникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

После российского теракта в Еленовке, в результате которого погибли украинские пленные бойцы, определенные лица начали собирать информацию о родственниках и украинских защитниках. Они призывают предоставлять эти сведения якобы от имени международных организации, в частности Международного Комитета Красного Креста, но не имеют для этого соответствующих полномочий.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предостерегает: предоставленная посторонним лицам или организациям информация или персональные данные могут навредить украинским защитникам в плену. Также сведения о пленном или лице, пропавшем без вести, могут представлять опасность для его собратьев.

"Не откликайтесь на анонимные и неподтвержденные призывы подать личную информацию о вас и лиц, попавших в плен, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях. Не сообщайте неизвестным лицам о расположении воинских частей или о последнем месте дислокации военных. Все данные о пленном и всю необходимую помощь для розыска лиц, пропавших без вести, можно предоставлять только уполномоченным организациям и учреждениям", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее в России заявляли, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

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