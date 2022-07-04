Родственников пленных просят не распространять личные данные защитников: почему это важно

Украинцев призвали не передавать непроверенным лицам личные данные военных, в частности паспортные данные, должность, звание, номер части, последнее место пребывания, фото в военной форме и тому подобное.

По данным разведчиков, российские спецслужбы под видом представителей госслужб или "общественных организаций" выходят на связь с родными пленных и выманивают важную информацию.

Передача такой информации может навредить пленному, поскольку ее могут опубликовать в сети с негативными призывами. Сведениями о местах дислокации или военной части может воспользоваться противник, что поставит под угрозу жизни других украинских защитников.

Кроме того, информацию могут использовать и против родных. Мошенники часто просят "выкуп" за солдат, однако ожидать возвращения военного не стоит.

В ГУР напомнили, что обменом пленных или поиском пропавших без вести защитников занимаются только органы государственной власти и ответственные учреждения или организации.