Родственников пленных просят не распространять личные данные защитников: почему это важно

Родственников украинских военнопленных просят не распространять личные данные защитников. Ими могут воспользоваться мошенники и спецслужбы России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Украинцев призвали не передавать непроверенным лицам личные данные военных, в частности паспортные данные, должность, звание, номер части, последнее место пребывания, фото в военной форме и тому подобное.
По данным разведчиков, российские спецслужбы под видом представителей госслужб или "общественных организаций" выходят на связь с родными пленных и выманивают важную информацию.
Передача такой информации может навредить пленному, поскольку ее могут опубликовать в сети с негативными призывами. Сведениями о местах дислокации или военной части может воспользоваться противник, что поставит под угрозу жизни других украинских защитников.
Кроме того, информацию могут использовать и против родных. Мошенники часто просят "выкуп" за солдат, однако ожидать возвращения военного не стоит.
В ГУР напомнили, что обменом пленных или поиском пропавших без вести защитников занимаются только органы государственной власти и ответственные учреждения или организации.
Напомним, недавно Украина и Россия провели крупнейший обмен пленными. Домой вернулись 144 украинских военных, среди них защитники Мариуполя.
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