Родичів полонених просять не розповсюджувати особисті дані захисників: чому це важливо

Українців закликали не передавати неперевіреним особам особисті дані військових, зокрема паспортні дані, посаду, звання, номер частини, останнє місце перебування, фото у військовій формі тощо.

За даними розвідників, російські спецслужби під виглядом представників держслужб чи "громадських організацій" виходять на зв'язок з рідними полонених та виманюють важливу інформацію.

Передача такої інформації може зашкодити полоненому, оскільки її можуть опублікувати в мережі із негативними закликами. Відомостями про місця дислокації чи військову частину може скористатися противник що поставить під загрозу життя інших українських захисників.

Крім того, інформацію можуть використати і проти рідних. Шахраї часто просять "викуп" за солдатів, проте очікувати повернення військового не варто.

У ГУР нагадали, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації.