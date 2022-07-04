Родичів полонених просять не розповсюджувати особисті дані захисників: чому це важливо

Родичів українських військовополонених просять не поширювати особисті дані захисників. Ними можуть скористатися шахраї та спецслужби Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.
Українців закликали не передавати неперевіреним особам особисті дані військових, зокрема паспортні дані, посаду, звання, номер частини, останнє місце перебування, фото у військовій формі тощо.
За даними розвідників, російські спецслужби під виглядом представників держслужб чи "громадських організацій" виходять на зв'язок з рідними полонених та виманюють важливу інформацію.
Передача такої інформації може зашкодити полоненому, оскільки її можуть опублікувати в мережі із негативними закликами. Відомостями про місця дислокації чи військову частину може скористатися противник що поставить під загрозу життя інших українських захисників.
Крім того, інформацію можуть використати і проти рідних. Шахраї часто просять "викуп" за солдатів, проте очікувати повернення військового не варто.
У ГУР нагадали, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації.
Нагадаємо, нещодавно Україна та Росія провели найбільший обмін полоненими. Додому повернулися 144 українські військових, серед них захисники Маріуполя.
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