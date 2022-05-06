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Родственники российских военных позвонили на "горячую линию" МВД Украины 12 тысяч раз

Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Родственники пропавших российских солдат направили в Украину более 20 тысяч обращений через телеграм-боты и совершили более 12 тысяч звонков на телефон "горячей линии" МВД Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника Министра внутренних дел Украины Виктор Андрусива в эфире всеукраинского телемарафона.

"У меня только в марте было 210 опознанных пленных, которых опознали их родные. И где-то около 40 погибших. Сейчас по запросам через телеграм-боты, которые мы создали, получено 20 тыс. запросов от родных солдат. И еще около 12 тысяч звонков от родных", – сказал Андрусов.

Советники Министра внутренних дел также отметил, что российской пропаганде уже не удается утаивать от россиян человеческие потери РФ на войне в Украине. Бывает, что уже поступают официальные запросы от российского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что с начала войны Украина и Россия провели 9 обменов. Обмены готовились в рамках взаимодействия Объединенного центра по поиску и освобождению пленных под патронатом президента Украины.

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