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Родственники российских оккупантов ждут их не с победой, а с награбленными вещами, - СБУ

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 13:30
Родственники российских оккупантов ждут их не с победой, а с награбленными вещами, - СБУ Российской военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Оккупанты грабят украинские дома и не стесняются этого. В частности, мародерство они теперь называют "спецоперацией по зачистке домов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупанты во время разговора с родными принимают заказы от них, как перед походом в супермаркет. На записи слышно, как враг звонит отцу прямо из дома, который грабит.

Порадовал отца-рыбака, попавшего в дом богатого рыбака. Последний, как услышал перечень фирм производителей рыболовного снаряжения, аж разволновался: "...ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат".

Однако, родственники беспокоятся лишь, чтобы мародеров не фотографировали

"Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно....чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. ...это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", - идет речь в разговоре.

Служба безопасности отметила, что фотографировать оккупантов здесь никто не будет, а вот ВСУ уничтожат в бою за то, что делают на украинской земле.

Ранее мы сообщали, что СБУ запустила приложение для проверки подозрительных лиц.

Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, сделавшего в Украине серьезную карьеру.

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