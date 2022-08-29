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"Родненькая, мы скучали". Усик отчитался о возвращении в Украину

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 16:19
"Родненькая, мы скучали". Усик отчитался о возвращении в Украину Фото: Александр Усик готов к объединительному поединку в хевивейте (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

После боя-реванша против Энтони Джошуа в Украину вернулся обладатель четырех чемпионских поясов в тяжелом весе Александр Усик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram боксера.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO вернулся на родину с Ближнего Востока. Там 35-летний боксер победой завершил второй поединок против британца Джошуа.

"Родненькая, мы скучали..." – коротко написал Усик в соцсети. К сообщению украинский чемпион добавил фотографии из государственной границы.

Накануне менеджер Усика Эгис Климас анонсировал объединительный поединок в тяжелом весе против Тайсона Фьюри на конец 2022-начало 2023 гг. Бой, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке.

Ранее Фьюри решил вернуться в ринг ради боя с Усиком. Британский боксер пытается выбить рекордный гонорар. Чемпион WBC якобы требует за поединок против обладателя чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO Усика 125 млн фунтов плюс проценты за продажу телетрансляций.

К слову, боксер Усик и еще два десятка спортсменов получили государственные награды ко Дню независимости Украины.

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