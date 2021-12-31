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Батьки звинувачують лікарів. У лікарні Запоріжжя померла 2-річна дитина: відкрито справу

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Запоріжжя, П'ятниця 31 грудня 2021 13:57
Батьки звинувачують лікарів. У лікарні Запоріжжя померла 2-річна дитина: відкрито справу Фото: у лікарні Запоріжжя померла 2-річна дитина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У лікарні Запоріжжя померла 2-річна дитина. Наразі правоохоронці відкрили справу, припускається, що смерть дитини настала через халатність лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласне управління Нацполіції, яке цитує місцеве видання Depo.Запоріжжя.

"30 грудня близько 21:00 до приймального відділення лікарні зателефонувала жінка і повідомила, що дворічна дитина померла з вини лікаря, який не надав відповідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, дитина перебувала на лікуванні з 24 грудня у зв’язку з серцево-судинним захворюванням.

Наразі за даним фактoм відкритo кримінальне прoвадження за ч. 2 ст. 140 (невикoнання чи неналежне викoнання медичним абo фармацевтичним працівникoм свoїх прoфесійних oбoв'язків внаслідoк недбалoгo чи несумліннoгo дo них ставлення, якщo це спричинилo тяжкі наслідки для хвoрoгo) ККУ

Також призначено проведення судово-медичної експертизи.

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Запоріжжя
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