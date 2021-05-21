Без родителей и на улице: как в Киеве будут проводить выпускные вечера

Департамент образования Киевской городской госадминистрации (КГГА) дал рекомендации по проведению последних звонков и выпускных вечеров в столице. Их будут проводить с соблюдением карантинных правил.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга .

По его словам, среди карантинных правил будут дистанция, маски, проведение мероприятий не в помещениях. Также будет ограничен доступ родителей.

"Департамент образования разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Они будут происходить, но по четким условиям соблюдения всех карантинных правил... Мы делаем это, чтобы предупредить распространение болезни", - сказал Кличко.