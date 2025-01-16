Родини загиблих внаслідок агресії РФ можуть отримати компенсацію: як подати заяву в "Дії"

Починаючи із 16 січня сім’ї, які втратили близьких через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України у категорії А2.1. Ця категорія охоплює компенсацію за душевний біль і страждання, спричинені втратою рідних.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Реєстр збитків для України".
Подати заяву на відшкодування збитків можуть:
Заявники мають надати інформацію про себе, померлого члена сім’ї, їхні стосунки та обставини смерті. Система автоматично завантажує потрібні дані з державних реєстрів, що спрощує процес подання.
Матеріальні збитки, такі як втрата доходу, у цій категорії не враховуються, але будуть розглядатися в майбутніх категоріях заяв, які планують відкрити найближчим часом.
Процедура подання доступна через портал або застосунок "Дія". Для цього потрібно:
Зазначимо, це вже друга категорія заяв, доступна для подання до Реєстру. Перша, категорія A3.1, охоплює випадки пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. На сьогодні до Реєстру подано приблизно 13 000 таких заяв, а загальна сума заявлених збитків перевищує 800 мільйонів євро. У найближчому майбутньому планується запуск нових категорій заяв. РБК-Україна раніше розповідало, як у застосунку "Дія" можна подати заяву про збитки або пошкодження майна, спричинені діями Російської Федерації з 24 лютого 2022 року.
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