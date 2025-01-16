Семьи погибших в результате агрессии РФ могут получить компенсацию: как подать заявление в "Дії"

Начиная с 16 января семьи, потерявшие близких из-за полномасштабного вторжения России в Украину, могут подать заявление в Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины в категории А2.1. Эта категория охватывает компенсацию за душевную боль и страдания, вызванные потерей родных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Реестр убытков для Украины".
Подать заявление на возмещение убытков могут:
Заявители должны предоставить информацию о себе, умершем члене семьи, их отношениях и обстоятельствах смерти. Система автоматически загружает необходимые данные из государственных реестров, что упрощает процесс подачи заявления.
Материальный ущерб, такой как потеря дохода, в этой категории не учитываются, но будут рассматриваться в будущих категориях заявлений, которые планируют открыть в ближайшее время.
Процедура подачи доступна через портал или приложение "Дія". Для этого нужно:
Отметим, это уже вторая категория заявлений, доступная для подачи в Реестр. Первая, категория A3.1, охватывает случаи повреждения или уничтожения жилого недвижимого имущества. На сегодня в Реестр подано примерно 13 000 таких заявлений, а общая сумма заявленных убытков превышает 800 миллионов евро. В ближайшем будущем планируется запуск новых категорий заявлений. РБК-Украина ранее рассказывало, как в приложении "Дія" можно подать заявление об убытках или повреждении имущества, вызванных действиями Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.
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